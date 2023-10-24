Израиль убил более 2 тысяч детей в секторе Газа

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. Международная благотворительная организация Save the Children сообщила о гибели более двух тысяч детей в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, еще 27 несовершеннолетних погибли на западном берегу Иордана.
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