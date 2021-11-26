«Нужна бригада»: в Думе Томска пытаются понять, кто будет отвечать за бесхозные сети

В Томске на сегодняшний день насчитывается 218 узлов и 37 километров бесхозяйных сетей, на которых к моменту старта отопительного сезона произошло порядка 75 повреждений .
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