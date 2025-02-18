Названы преимущества возвращения западных брендов в Россию

Возвращение зарубежных брендов усилит конкуренцию в России. Такие преимущества возобновления поставок ушедших из страны торговых марок назвал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии