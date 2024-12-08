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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Никогда не слышала о йомсвикингах. Спасибо вам!!!!Женщина шла домой...
  • Элеонора Коган
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Женщина шла домой и заметила на земле крышку. Она стала приглядываться и поняла, что на ней руны

Женщина шла домой и заметила на земле крышку. Она стала приглядываться и поняла, что на ней руны

Жительница Дании, прогуливаясь по окрестностям, на обратном пути заметила блеск у себя под ногами. Сначала ей показалось, что это обычная крышка от бутылки, но, присмотревшись внимательнее, она увидела, что на металле выгравированы какие-то линии.

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Комментарии
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Karmadon
Йомсвикинги это одна из ветвей потомков древних Укров.
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10 час.
Элеонора Коган
Никогда не слышала о йомсвикингах. Спасибо вам!!!!
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3 час.

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