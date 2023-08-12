Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Хидо Тюркоглу заявил, что турецкая федерация примет меры в связи с отсутствием Уилбекина и Ларкина в сборной

Глава Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу заявил, что организация примет меры в связи с отсутствием натурализованных американцев Скотти Уилбекина («Фенербахче») и Шейна Ларкина («Анадолу Эфес») в национальной сборной на ЧМ-2023.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх