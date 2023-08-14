Офтальмолог рассказала, как сберечь зрение при спазме аккомодации. Его вызывают гаджеты. Специалист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк рассказала РИАМО, что в данном случае рекомендуется соблюдать время работы и отдыха: время от времени отрываться на несколько минут и расслаблять мышцы глаза.