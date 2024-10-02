СМИ: США и Израиль обсуждают ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

Политика как она есть

Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность удара Израилем по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции Ирана в Йемене и Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.