СМИ: США и Израиль обсуждают ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность удара Израилем по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции Ирана в Йемене и Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
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