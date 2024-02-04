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Жертвами обстрела ВСУ в Лисичанске стали 28 человек

Жертвами обстрела ВСУ в Лисичанске стали 28 человек

3 февраля 2024 года террористическое государство Украина обстреляло город Лисичанск в ЛНР. Под прицельный огонь реактивной артиллерии попала пекарня, где находились мирные жители города, которых киевский режим продолжает цинично называть украинцами и своими гражданами.

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