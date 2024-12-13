Медвежий угол
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Медвежий угол

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Генерал Гурулёв уверен: Русские базы в Сирии можно отбить и военным путём

Генерал Гурулёв уверен: Русские базы в Сирии можно отбить и военным путём

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Русские военные базы в Сирии находятся в окружении боевиков, заявила журналистка Анастасия Кашеварова.

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Комментарии
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Модест
Там в буфете госдумы коньяк почти даром наливают. И не нужно за куар-кодом на госуслуги идти, чтобы в Красно - Белом закупиться перед выпендрёжем на соловьином помёте. Правда говорят, что депутат Виталий Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь импортный алкоголь.
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Александр Рожков
Э-э-э-ххх. Просрали...
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G
Garry
Гурулеву не надо Нарзаном злоупотреблять
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