Генерал Гурулёв уверен: Русские базы в Сирии можно отбить и военным путём

Модест

Там в буфете госдумы коньяк почти даром наливают. И не нужно за куар-кодом на госуслуги идти, чтобы в Красно - Белом закупиться перед выпендрёжем на соловьином помёте. Правда говорят, что депутат Виталий Милонов предложил убрать из буфета Госдумы весь импортный алкоголь.