На экологических тропах в Челябинской области проводят повторную обработку от клещей

В Челябинской области пройдет второй этап акарицидной обработки экологических троп. Как сообщает Минэкологии региона, обработают территорию троп на острове Веры (озеро Тургояк), в Челябинском, Каштакском и Хомутининском борах, на озере Горькое, а также на экотропе, ведущей к Сугомакской пещере, и экотропе в Серпиевском заказнике.