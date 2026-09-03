На экологических тропах в Челябинской области проводят повторную обработку от клещей

В Челябинской области пройдет второй этап акарицидной обработки экологических троп. Как сообщает Минэкологии региона, обработают территорию троп на острове Веры (озеро Тургояк), в Челябинском, Каштакском и Хомутининском борах, на озере Горькое, а также на экотропе, ведущей к Сугомакской пещере, и экотропе в Серпиевском заказнике.
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