ПРАЗДНИК ОСЕНИ.

Последняя неделя октября, в нашем любимом детском саду, оставила радостное настроение и незабываемые впечатления! Праздник ´Золотой осени´ - один из любимых мероприятий для дошкольников, ведь именно это время года является самым ярким и красочным!Заглянул сегодня праздник в каждый дом, Потому что бродит осень за окном.
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