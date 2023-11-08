ПРАЗДНИК ОСЕНИ.

Последняя неделя октября, в нашем любимом детском саду, оставила радостное настроение и незабываемые впечатления! Праздник ´Золотой осени´ - один из любимых мероприятий для дошкольников, ведь именно это время года является самым ярким и красочным!Заглянул сегодня праздник в каждый дом, Потому что бродит осень за окном.