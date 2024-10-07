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Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров

Сегодня ночью онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке, передаёт РИА Новости. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет, - сообщили в телерадиокомпании.

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