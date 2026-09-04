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Контрафронт

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Нигерия: 23 боевика были убиты в ходе столкновений между конкурирующими группировками Боко Харам и...

Нигерия: 23 боевика были убиты в ходе столкновений между конкурирующими группировками Боко Харам и Исламским государством провинции Западная Африка (ISWAP) в лесу Самбиса в районе местного самоуправления Бама (LGA), штат Борно.

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