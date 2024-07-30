На Алтае резко вырос спрос на грузчиков и другие складские профессии

Наибольший прирост отмечается по дефицитным рабочим специальностям В Алтайском крае возрос спрос на специалистов склада, а также увеличились зарплатные предложения в сфере, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.
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