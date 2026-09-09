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Димитровградта шәһәрнең Җәмигъ мәчетенең 130 еллык юбилеена багышланган бәйрәм узды

Димитровградта шәһәрнең Җәмигъ мәчетенең 130 еллык юбилеена багышланган бәйрәм узды

Димитровградта шәһәрнең Җәмигъ мәчетенең 130 еллык юбилеена багышланган бәйрәм чарасы узган. Бу хакта Димитровград татарлары милли-мәдәни автономиясе хәбәр итте.

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