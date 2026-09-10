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Новости Липецка

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В РФ исследуют препараты Семавик Некст и Седжаро для снижения массы тела у подростков

В РФ исследуют препараты Семавик Некст и Седжаро для снижения массы тела у подростков

ГЕРОФАРМ обнародовал предварительные результаты клинических исследований семаглутида «Семавик Некст» и тирзепатида «Седжаро».

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Анна

О, да была ошибка колоть этот препарат, что только не испытала, вечная тошнота, рвота, после третьего укола вообще энергия пропала, а когда пошла аллергия тут я его и бросила