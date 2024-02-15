В РФ могут принять новые меры по расчету сверхурочного труда

В Госдуме одобрили проект, который уточняет нормы сверхурочной работы в стране. Как сообщает РИА Новости, Комитет Госдумы по труду на заседании 15 февраля рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который позволит уточнить систему оплаты сверхурочной работы.