В РФ могут принять новые меры по расчету сверхурочного труда

В Госдуме одобрили проект, который уточняет нормы сверхурочной работы в стране. Как сообщает РИА Новости, Комитет Госдумы по труду на заседании 15 февраля рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который позволит уточнить систему оплаты сверхурочной работы.
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