ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Назначения Мишустина в большинстве МЕНЯ СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАЛИ.... Были надежды на улучшение ситуации, но... Ничего хоро...Мишустин внёс на ...
  • Bogdan Stupin
    Почему-то есть предчувствие, что в Словакии есть не только 65 тысяч помощников бандеровщины, но и десяток-другой тех,...Жители Словакии с...
  • Natalia Ivanova
    Если в состав правительства вошёл Решетников - значит с Мишустиным что то не так. И чей это выкормыш Решетников?  Нав...Мишустин внёс на ...

Швейцарский рэпер Немо победил на «Евровидении-2024»

Швейцарский рэпер Немо победил на «Евровидении-2024»

По итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.фото: eurovision.tv--> Швейцарский рэп-исполнитель Немо Меттлер, более известный под псевдонимом Nemo, стал победителем «Евровидения-2024».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх