Швейцарский рэпер Немо победил на «Евровидении-2024»

По итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.фото: eurovision.tv--> Швейцарский рэп-исполнитель Немо Меттлер, более известный под псевдонимом Nemo, стал победителем «Евровидения-2024».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии