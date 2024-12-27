Посмотрите, как горит 300 кг синтетических наркотиков и прекурсоров. Воистину адское пламя! Вещества спалили на спецполигоне под Петербургом.
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Посмотрите, как горит 300 кг синтетических наркотиков и прекурсоров. Воистину адское пламя! Вещества спалили на спецполигоне под Петербургом.