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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Тюкавина 4 гола в 4 последних матчах за «Динамо». Сегодня форвард забил «Ростову»

Константин Тюкавин забил 4-й гол в сезоне за « Динамо ». Нападающий бело-голубых открыл счет на 35-й минуте матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Ростова » (1:0, перерыв).

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