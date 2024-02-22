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Эксперт Гамбарян: электронные сигареты разрывают ДНК легких и сердца

Эксперт Гамбарян: электронные сигареты разрывают ДНК легких и сердца

РИАМО - 22 фев. Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказал, что аэрозоли электронных сигарет содержат канцерогены - ацетальдегид и формальдегид.

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