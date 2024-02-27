Зенитчики группы "Восток" рассказали о попытках ВСУ улучшить HIMARS

скриншот из видео Зенитчики группировки войск "Восток", работающие на зенитно-ракетном комплексе "Тор", рассказали военкору "Известий" Кириллу Олькову о том, как украинские националисты пытаются усовершенствовать работу американских РСЗО HIMARS.
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