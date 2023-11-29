Страна и люди
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Страна и люди

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  • sergey astarshkin
    это не кумулятивный снаряд - это инерционный снарядЛюди вышли в лес ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
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Расчет Д-30 нанес удар по позициям боевиков в районе Урожайного

Расчет Д-30 нанес удар по позициям боевиков в районе Урожайного

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» продолжают уничтожать живую силу и бронированную технику вооруженных формирований украинских националистов, а также оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям на Южно-Донецком направлении.

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