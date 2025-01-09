Ольмо временно зарегистрирован, поражения СКА и «Ливерпуля», «Барса» в финале Суперкубка Испании, Угальде интересен «ПСЖ», Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026 и другие новости

1. Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев – нужно изучить запрос «блауграны», который состоит из 52 страниц и 60 документов.
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