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Не только о футболе

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Ольмо временно зарегистрирован, поражения СКА и «Ливерпуля», «Барса» в финале Суперкубка Испании, Угальде интересен «ПСЖ», Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026 и другие новости

Ольмо временно зарегистрирован, поражения СКА и «Ливерпуля», «Барса» в финале Суперкубка Испании, Угальде интересен «ПСЖ», Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026 и другие новости

1. Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев – нужно изучить запрос «блауграны», который состоит из 52 страниц и 60 документов.

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Комментарии
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Лена Мисько
до сих пор для меня загадка, какое дело РоРо в какое время пишут журналисты? он же может читать все это утром, ему не обязательно читать сразу. как только кто-то что-то написал
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19 час.
КУАТ
Может он круглосуточно всё мониторит.
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11 час.

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