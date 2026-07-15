Командование Вооруженных сил Украины, пытаясь любой ценой сдержать продвижение российских войск, стягивает в Запорожскую область элитные подразделения и иностранных наемников, а также делает ставку на террор.
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