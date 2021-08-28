Стало известно расписание "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы

Московский "Спартак" узнал расписание своих матчей в групповом этапе Лиги Европы. 1-й тур: "Спартак" — "Легия", 15 сентября в 17:30 мск 2-й тур: "Наполи" — "Спартак", 30 сентября в 19:45 мск 3-й тур: "Спартак" — "Лестер Сити", 20 октября в 17:30 мск 4-й тур: "Лестер Сити" — "Спартак", 4 ноября в 22:00 мск 5-й тур: "Спартак" — "Наполи", 24 ноября в 17:30 мск 6-й тур: "Легия" — "Спартак", 9 декабря в 19:45 мск Красно-белые сыграют с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".