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Как менялся образ животных на экране: от Диснея до постгуманистского кинематографа

Как менялся образ животных на экране: от Диснея до постгуманистского кинематографа

Что происходит, когда кино перестаёт смотреть на животное как на символ человека и пытается увидеть мир его глазами? Размышляя о фильмах программы «Ни одно животное не пострадало» в Музее «Гараж», кинокритик Василий Степанов прослеживает, как менялся взгляд кинематографа на представителей других видов.

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