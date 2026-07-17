Как менялся образ животных на экране: от Диснея до постгуманистского кинематографа

Что происходит, когда кино перестаёт смотреть на животное как на символ человека и пытается увидеть мир его глазами? Размышляя о фильмах программы «Ни одно животное не пострадало» в Музее «Гараж», кинокритик Василий Степанов прослеживает, как менялся взгляд кинематографа на представителей других видов.