Как менялся образ животных на экране: от Диснея до постгуманистского кинематографа

Что происходит, когда кино перестаёт смотреть на животное как на символ человека и пытается увидеть мир его глазами? Размышляя о фильмах программы «Ни одно животное не пострадало» в Музее «Гараж», кинокритик Василий Степанов прослеживает, как менялся взгляд кинематографа на представителей других видов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии