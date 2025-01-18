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В Польше открыто возненавидели Зеленского: вот, что позволил себе наглый комик

В Польше открыто возненавидели Зеленского: вот, что позволил себе наглый комик

Тяжелое прошлое эстрадного комика висит над украинским «просроченным» узурпатором Владимиром Зеленским настоящим Дамокловым мечом.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А чему удивляться? Пшеки НЕНАВИДЯТ ВСЕ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ ПОМИМО НИХ САМИХ, Они даже друг друга ненавидят!! Вот такие они придурки, эти пшеки...
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Пульхерия Djem
Бойтесь поддержки наркозели. Он уже поддержал камалку с бидоном, и... выиграл Трампушка
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