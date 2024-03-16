Куба объявила об ожиданиях роста потока туристов из России

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда выразил надежду, что в 2024 году страна сможет принять более 200 тысяч российских туристов, а в долгосрочной перспективе этот показатель может достичь полумиллиона посетителей.
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