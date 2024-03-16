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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Куба объявила об ожиданиях роста потока туристов из России

Куба объявила об ожиданиях роста потока туристов из России

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда выразил надежду, что в 2024 году страна сможет принять более 200 тысяч российских туристов, а в долгосрочной перспективе этот показатель может достичь полумиллиона посетителей.

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