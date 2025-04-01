Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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1 апреля — Дарья Грязная: бегут ручьи и просыпается домовой. Запреты и приметы на этот день

1 апреля — Дарья Грязная: бегут ручьи и просыпается домовой. Запреты и приметы на этот день

Православные христиане 1 апреля (19 марта по старому стилю) почитают мучеников Хрисанфа и Дарию Римских.

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