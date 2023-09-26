Суд в США объявил Трампа мошенником

Суд в США признал экс президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Трампа обвинили в том, что он преднамеренно завышал цифры своего собственного состояния на миллиарды долларов, ради получения выгодных кредитов в банках США.
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