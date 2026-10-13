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ФедералПресс

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Котюков предложил объединить нацпроекты технологического лидерства в единые производственные цепочки

Котюков предложил объединить нацпроекты технологического лидерства в единые производственные цепочки

КРАСНОЯРСК, 13 октября, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков выступил на стратегической сессии под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

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