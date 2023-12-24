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Звоночек бывшему: подельник чекиста-миллиардера Черкалина неожиданно заговорил в суде

Звоночек бывшему: подельник чекиста-миллиардера Черкалина неожиданно заговорил в суде

Не только фантастических размеров взятки, миллиардные накопления и коллекции квартир в столице. Экс-сотрудников ФСБ, ставших фигурантами нашумевшего дела о серии громких экономических преступлений, связывали «служебно-приятельские» отношения.

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