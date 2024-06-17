Ульянов заявил, что МАГАТЭ придется признать причастность ВСУ к обстрелам ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пока не называет виновных в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС), ссылаясь на отсутствие стопроцентных доказательств, но ситуация поменяется.
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