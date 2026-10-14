Дочь Синди Кроуфорд впервые появилась на публике после смерти брата Пресли

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер впервые появилась на публике после смерти брата Пресли, сообщает британская газета Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Стало известно, о...
- JF Онколог Черемушки...
- ГБ Стояногло и Гагау...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым