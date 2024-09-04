Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ С 4 по 6 сентября с 9.00 до 16.00 света не будет в городе: ДОСААФ пер.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ С 4 по 6 сентября с 9.00 до 16.00 света не будет в городе: ДОСААФ пер.