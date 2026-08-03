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Раскрыта позиция вероятного преемника Мерца по отношениям с Россией

Раскрыта позиция вероятного преемника Мерца по отношениям с Россией

Вероятный преемник Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст не будет кардинально менять подход к отношениям с Россией в случае вступления в должность.

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