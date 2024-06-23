Минздрав сообщил о ранении 124 человек в Севастополе

Неужели из космоса нельзя вычислить откуда вылетают эти вражеские беспилотники?!... Зачем тогда нужна вся эта "космическая держава"?!

фарид сабиров

Надо срочно всем кто воюет с амерами англосуками европизденцами поставлять самое современное вооружение и мочить мочить мочить их по Всему Миру. Беспощадно и без сожаления. Твари они все и враги