В Севастополе в результате атаки вооруженных сил Украины ранены 124 человек. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в Минздраве.
Минздрав сообщил о ранении 124 человек в Севастополе
Комментарии
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Наталия Сорокина
Неужели из космоса нельзя вычислить откуда вылетают эти вражеские беспилотники?!... Зачем тогда нужна вся эта "космическая держава"?!
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15 час.
фарид сабиров
Надо срочно всем кто воюет с амерами англосуками европизденцами поставлять самое современное вооружение и мочить мочить мочить их по Всему Миру. Беспощадно и без сожаления. Твари они все и враги
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14 час.
Eduard
Да начните мировую войну,врежте по США или ЕС,сразу передавать оружие и деньги перестанут!
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14 час.
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