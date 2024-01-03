Диета: вчера и сегодня. Что навсегда ушло, а что по-прежнему актуально + мнение диетолога

Архивы изданий, которые существует не одно десятилетие, скрывают в себе много интересного. Например, они позволяют наблюдать за изменениями модных тенденций или отслеживать становление финансовой империи.
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