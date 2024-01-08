На Украине рассказали о новой тактике РФ для ракетных ударов

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Снимок с видео Российская армия применяет новую тактику для ракетных ударов, заявил украинский оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger по имени Роман в интервью TV5 Monde.
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