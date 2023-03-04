Военное обозрение

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Русская нефть – новые пошлины, старые цены

Русская нефть – новые пошлины, старые цены

Авангард это где? Проблемы у мирового ТЭК наметились ещё до пандемии, однако именно после неё стало ясно, что даже за счёт таких глобальных мер, как соглашения ОПЕК+, больших проблем в отрасли не избежать.

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