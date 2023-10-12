Ученый предупредил о надвигающейся магнитной буре

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предупредил, что надвигающаяся на Землю магнитная буря может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и состоянии техники.
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