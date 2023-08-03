Росэлектроника представляет новую систему управления для ВДВ: Кассиопея-Д проходит испытания

На основании информации от холдинга «Росэлектроника» можно сообщить, что опытные образцы новейшей системы управления для Воздушно-десантных войск (ВДВ) под названием «Кассиопея-Д» были отправлены на испытания в конце июля 2023 года, передают РИА ….