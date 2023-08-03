Нескучные технологии

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Статья не открываетсяАлабуга: миф или ...
  • Yvan
    «Хорошо летать могут только красивые самолеты» (А.Н. Туполев)1900 км/ч и 11 ты...
  • Михаил Васильев
    Техника должна быть эффективной, рациональной и экономичной! Она не баба, чтобы быть стильной!1900 км/ч и 11 ты...

Росэлектроника представляет новую систему управления для ВДВ: Кассиопея-Д проходит испытания

На основании информации от холдинга «Росэлектроника» можно сообщить, что опытные образцы новейшей системы управления для Воздушно-десантных войск (ВДВ) под названием «Кассиопея-Д» были отправлены на испытания в конце июля 2023 года, передают РИА ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх