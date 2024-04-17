АТОР: на фоне ливня и урагана 2,5 тысячи россиян ждут вылета из Дубая

Затоплены целые этажи в домах, в аэропортах отменяют рейсы. Люди жалуются, что несколько часов находятся без еды и возможности выйтиОбновлено в 11:24Около 2,5 тысяч россиян застряли в Арабских Эмиратах из-за массовой отмены авиарейсов после сильнейшего ливня в Дубае.