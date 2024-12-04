Господдержку туризма на Дальнем Востоке изменят из-за дорогих кредитов

Власти изменят систему господдержки туризма на Дальнем Востоке на фоне высоких ставок по кредитам. Приоритет отдадут рекреационным проектам, сообщил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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