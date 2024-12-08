Назван скрытый смысл встречи Зеленского и Трампа в Париже

В

Воробей

Становится смешно, когда кто-то всерьёз говорит о каких-то волевых действиях со стороны Украины. Как "шестёрка" может что-то определять? И суета, предназначенная продемонстрировать миру будто бы имеющую место самостоятельность Украины, ничуть не выглядит убедительной.