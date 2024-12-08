NYT: встреча Зеленского и Трампа в Париже показала готовность Украины к уступкам Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/ Keystone Press Agency/Global Look Press Трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже показала, что Киев готов идти на уступки, пишет The New York Times (NYT).
Назван скрытый смысл встречи Зеленского и Трампа в Париже
Комментарии
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В
Воробей
Становится смешно, когда кто-то всерьёз говорит о каких-то волевых действиях со стороны Украины. Как "шестёрка" может что-то определять? И суета, предназначенная продемонстрировать миру будто бы имеющую место самостоятельность Украины, ничуть не выглядит убедительной.
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