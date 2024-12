Назван скрытый смысл встречи Зеленского и Трампа в Париже

NYT: встреча Зеленского и Трампа в Париже показала готовность Украины к уступкам Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/ Keystone Press Agency/Global Look Press Трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже показала, что Киев готов идти на уступки, пишет The New York Times (NYT).