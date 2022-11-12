В Приморье сегодня, 13 ноября, перекроют некоторые перевалы и дороги (список)

В связи с циклоном, который принес Приморью 12 и 13 ноября сильные осадки в виде дождя и снега, на территории края могут быть перекрыты перевалы и опасные участки автомобильных дорог.
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