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Трамп приказал восстановить тюрьму "Алькастрас". Для самых опасных преступников

Трамп приказал восстановить тюрьму "Алькастрас". Для самых опасных преступников

Американский президент распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас"Глава Белого дома Дональд Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму "Алькатрас", что расположена на острове в заливе Сан-Франциско.

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