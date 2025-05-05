Трамп приказал восстановить тюрьму "Алькастрас". Для самых опасных преступников

Американский президент распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас"Глава Белого дома Дональд Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму "Алькатрас", что расположена на острове в заливе Сан-Франциско.
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