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Президент Израиля: Военная операция в секторе Газа продолжится до полного уничтожения ХАМАС

Президент Израиля: Военная операция в секторе Газа продолжится до полного уничтожения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную военную операцию в секторе Газа. Судя по всему, руководство еврейского государства исключает возможность прекращения боевых действий до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

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