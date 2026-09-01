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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецова о форме Алькараса: «Еще не успела пережить женские наряды с открытым животом, а тут Карлос играет в майке с таким глубоким вырезом»

Светлана Кузнецова высказалась о новой форме Карлоса Алькараса . «Моя консервативная теннисная сторона немного сопротивляется .

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